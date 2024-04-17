بايدن يقترح زيادة الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم الصيني

الوكيل الإخباري- في خطوة تهدف إلى تعزيز الدعم بين عمال الصلب في ولاية بنسلفانيا، من المقرر أن يقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن زيادة كبيرة في الرسوم الجمركية على منتجات الصلب والألمنيوم الصينية.

اضافة اعلان



سيشهد الإعلان، المتوقع صدوره خلال زيارته إلى بيتسبرغ، ارتفاع الرسوم الجمركية على هذه المنتجات إلى 25%. وتصل نسبة الرسوم الجمركية الحالية التي تم فرضها في عهد إدارة ترامب إلى 7.5%.



ويعد هذا الإجراء جزءًا من حزمة أوسع من السياسات التي تشمل الضغط على المكسيك لمنع البيع غير المباشر للمنتجات المعدنية الصينية عبر حدودها إلى الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، تبدأ إدارة بايدن تحقيقًا في الممارسات التجارية الصينية في قطاعات بناء السفن والملاحة البحرية والخدمات اللوجستية، مما قد يؤدي إلى فرض المزيد من الرسوم الجمركية.



سيتم الكشف عن هذه الإجراءات رسميًا في الوقت الذي يلتقي فيه الرئيس بايدن مع نقابة عمال الصلب المتحدين، التي أيدته الشهر الماضي. وكانت النقابة قد دعت إلى زيادة الرسوم الجمركية التي يتبناها الرئيس الآن.



يتماشى موقف بايدن مع معارضته الأخيرة لعملية استحواذ أجنبية كبيرة في قطاع الصلب، وتحديدًا العرض المقترح من قبل شركة نيبون ستيل اليابانية لشراء شركة الصلب الأمريكية بقيمة 14.9 مليار دولار.



يأتي هذا التحول في السياسة في الوقت الذي ابتعد فيه كل من بايدن وخصمه الجمهوري المحتمل في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني المقبلة عن الإجماع المؤيد للتجارة الذي هيمن على واشنطن منذ انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2001. ونظرًا لأن الاقتصاد هو الشغل الشاغل للناخبين، فمن المرجح أن تكون ولاية بنسلفانيا، باعتبارها ولاية من ولايات ساحة المعركة، عاملاً رئيسيًا حاسمًا في نتيجة الانتخابات.



لقد كان دور الصين كمُصدّر للصلب إلى الولايات المتحدة كبيرًا، على الرغم من أنها كانت سابع أكبر مُصدّر في عام 2023، حيث انخفضت الشحنات بنسبة 8.2% عن العام السابق. وفي الوقت نفسه، قام صانعو الصلب المحليون في الولايات المتحدة بشحن 89.3 مليون طن صافي من الصلب في عام 2023.



ستضاف التعريفات الجديدة المقترحة إلى تعريفات الأمن القومي الحالية بنسبة 25% على منتجات الصلب والألومنيوم التي فرضها ترامب، بالإضافة إلى رسوم مكافحة الإغراق ومكافحة الدعم الخاصة بالمنتجات. وستتطلب أي تغييرات في مستويات التعريفات موافقة كاثرين تاي، الممثلة التجارية المعينة من قبل بايدن، بعد مراجعة التعريفات الحالية.



يأتي هذا الإعلان على خلفية نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 5.3% في الربع الأول من العام، متجاوزًا التوقعات. وقد تحولت الصين بشكل متزايد إلى الصادرات لدعم اقتصادها وسط تحديات في قطاع العقارات والديون الحكومية المحلية.





