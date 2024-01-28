برنارد أرنو يتخطى إيلون ماسك ويتصدر قائمة فوربس لأثرياء العالم

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تصدّر الملياردير الفرنسي برنارد أرنو اليوم قائمة فوربس لأثرياء العالم متخطيا الملياردير الأميركي إيلون ماسك، بعد قفزة سهم مجموعة LVMH الفرنسية للسلع الفاخرة بدعم من نتائج أعمال المجموعة التي تجاوزت التوقعات.واستعاد ماسك موقعه لدقائق بعد افتتاح وول ستريت مع صعود سهم تيسلا بنحو 1%، لكنه عاد للمركز الثاني بفارق 2.6 مليار دولار عن أرنو في وقت لاحق.ووصلت ارتفاعات سهم مجموعة LVMH إلى 13% في بورصة باريس، ليصل سعره إلى 773.10 يورو (839.74 دولار)، ما أضاف نحو 23 مليار دولار إلى ثروة رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي أرنو، لتبلغ 207 مليار دولار، وفقًا لتقديرات فوربس اللحظية.ووصلت القيمة السوقية لمجموعة LVMH إلى 422.8 مليار دولار مقارنة بالقيمة السوقية لشركة تيسلا التي بلغت 574.2 مليار دولار.وتلقت ثروة أرنو دعما من صعود أرباح مجموعة LVMH الفرنسية للسلع الفاخرة بنسبة 8.13% عام 2023 إلى 15.95 مليار يورو (17.27 مليار دولار) من 14.75 مليار يورو (16 مليار دولار) في 2022، بسبب انتعاش مبيعاتها عالميًا.في حين زادت إيرادات الشركة خلال السنة الماضية إلى 86.15 مليار يورو (93.32 مليار دولار) من 79.18 مليار يورو (85.77 مليار دولار) في 2022.وتراجعت ثروة إيلون ماسك بنحو 18 مليار دولار، لتبلغ 204.2 مليار دولار، ليعود قبل افتتاح وول ستريت إلى المركز الثاني في قائمة فوربس لأغنى الأشخاص في العالم، نتيجة هبوط سهم تيسلا عقب إعلان شركة السيارات الكهربائية عن نتائج الربع الأخير المخيبة للآمال.وبلغت ثروة ماسك، ثاني أغنى شخص في العالم وفقا لتقديرات فوربس اللحظية، 204.4 مليار دولار.