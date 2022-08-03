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الأربعاء، 03-08-2022 10:25 ص

بعد انخفاض أسعار الذهب محليا.. تعرف على سعر الليرة الرشادي والانجليزي

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الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات

 

انخفضت أسعار الذهب في الأسواق المحلية، اليوم الأربعاء، فقد بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية عند 36.30 دينارا لغايات شراء المواطنين.

وأكدت نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات أن سعر الذهب عالميا شهد انخفاضا عند 1767 دولارا للأونصة.

وقالت النقابة لـ "الوكيل الاخباري" إن سعر الليرة الانجليزي في الأسواق المحلية بلغ 292 دينار والليرة الرشادي 255 دينار .

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وأوضح أنه بلغ سعر الأونصة محليا اليوم الأربعاء 1330 دينارا، مبينا أن السوق يترقب انخفاض أسعار الذهب بعد زيارة بيلوسي إلى تايوان.

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