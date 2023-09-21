بعد قرار الفائدة.. هبوط قوي بالأسواق والجميع يسقط

الوكيل الإخباري - تلونت الأسواق باللون الأحمر خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الخميس، متأثرة بقرار الفيدرالي الأمريكي أمس وتصريحات رئيسه جيروم باول الذي أبقى الباب مفتوحا أمام حدوث زيادات جديدة بأسعار الفائدة.



وتراجعت العقود الآجلة للأسهم خلال تعاملات اليوم، حيث سيطر القلق على المستثمرين بسبب إمكانية حدوث زيادة أخرى في أسعار الفائدة الفيدرالية قبل نهاية العام.

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وتراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.13% إلى 1944 دولار للأوقية، فيما تهبط العقود الفورية للذهب بنسبة 0.3% إلى 1925 دولار للأوقية.



ويتراجع خام برنت بنسبة 0.92% إلى 92.67 دولار للبرميل، وهبط خام تكساس بنسبة 0.89% إلى 88.86 دولار للبرميل.



وخسرت عملة "بيتكوين" الرقمية ما يقرب من 1.15% من قيمتها خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وتراجعت "إيثريوم" بنسبة 1.5% إلى 1604 دولار.



