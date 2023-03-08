انخفاض الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوى في أسبوع

الوكيل الإخباري - انخفضت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء، بعد تصريح لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول بأن "هناك احتمالا لمزيد من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة".

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وبحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة ليصل إلى أدنى مستوى له في أسبوع.



وسجل المؤشر أمس الثلاثاء أكبر انخفاض يومي له في أسبوعين بعد أن قال باول في جلسة استماع أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ إن "البنك المركزي قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة أكثر من المتوقع وأنه مستعد للتحرك بخطوات أكبر للسيطرة على التضخم".

