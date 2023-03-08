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الأربعاء، 08-03-2023 11:22 ص

أوبك: نمو الطلب الصيني سيزيد بين 500 و600 ألف برميل يوميا

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الوكيل الإخباري - أكد الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص، إن الطلب الصيني على النفط سيزيد ما يتراوح بين 500 و600 ألف برميل يوميا في عام 2023 مع رفع قيود كوفيد-19 في أكبر مستورد للخام على مستوى العالم.

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وقال الغيص خلال مؤتمر "سيرا ويك" للطاقة في هيوستن "مع انفتاح الصين، نحن متفائلون كثيرا وبحذر".


وأضاف أن أوبك تتوقع نمو الطلب العالمي على النفط بواقع 2.3 مليون برميل يوميا في 2023.


وانطلقت فعاليات مؤتمر "سيرا ويك" بمدينة هيوستن الأميركية هذا الأسبوع لبحث قضايا الطاقة، وهذه هي المرة الأولى التي يجتمع فيها أمين عام منظمة أوبك مع رؤساء شركات النفط الأميركية.


وسيركز ملتقى "سيرا ويك" على المخاوف بشأن الإمداد العالمي للطاقة. ( سكاي نيوز )


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