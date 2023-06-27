بـ 4.8 ألف دولار لكل حاج .. الأردن الخامس عربياً في تكلفة الحج لهذا العام

الوكيل الاخباري - نشرت وكالة ( CNBC عربية ) تقريراً بينت فيه كلفة الحج لهذا العام في بعض الدول العربية.

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وأوضح التقرير أن الأردن جاء بالترتيب الخامس عربياً بكلفة اداء مناسك الحج، حيث قُدرت الكلفة بـ 4 الاف و800 دولار للحاج الواحد.



وتصدرت الدول العربية في تكلفة الحج الجزائر، حيث وصلت إلى 6 الاف و300 دولار، وفي الترتيب الثاني والثالث جاءت كل من المغرب وتونس بكلفة وصلت إلى 6 آلاف و200 دولار.



وجاءت مصر بالترتيب الرابع، حيث وصلت كلفة أداء مناسك الحج للمواطن المصري 5 آلاف و600 دولار، ثم الأردن 4 الاف و800 دولار، ثم العراق سادسا بكلفة 4 آلاف و500 دولار، وفلسطين بكلفة 4 آلاف و450 دولار.



وصعد حجاج بيت الله الحرام منذ ساعات صباح اليوم على جبل عرفات، في مشاهد ايمانية عظيمة.



