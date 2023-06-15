قرار مُرتقب من البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة في الأردن

الوكيل الإخباري -

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بعد إنّ قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي ( البنك المركزي الأمريكي) تثبيت أسعار الفائدة عند 5 -5.25% خلال الاجتماع الذي تم أمس، من المُتوقع أن يتخذ البنك المركزي الأردني قراراً ممثالاً اليوم أو مطلع الأسبوع المُقبل.ووفقاً للسياسة النقدية في الأردن يتخذ البنك المركزي الأردني قرارات تماثل قرارات الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، للحفاظ على قوة الدينار وهوامش الصرف مع الدولار.ووفقاً لأسعار فائدة البنك المركزي فان معدل سعر الفائدة الرئيسي 7.25%، وسعر إعادة الخصم 8.25%، وسعر فائدة اتفاقيات إعادة الشراء لليلة واحدة 8%.