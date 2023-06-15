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الخميس، 15-06-2023 09:39 ص

قرار مُرتقب من البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة في الأردن

البنك المركزي (3)


الوكيل الإخباري - بعد إنّ قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي ( البنك المركزي الأمريكي) تثبيت أسعار الفائدة عند 5 -5.25% خلال الاجتماع الذي تم أمس، من المُتوقع أن يتخذ البنك المركزي الأردني قراراً ممثالاً اليوم أو مطلع الأسبوع المُقبل. اضافة اعلان


ووفقاً للسياسة النقدية في الأردن يتخذ البنك المركزي الأردني قرارات تماثل قرارات الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، للحفاظ على قوة الدينار وهوامش الصرف مع الدولار.

ووفقاً لأسعار فائدة البنك المركزي فان معدل سعر الفائدة الرئيسي 7.25%، وسعر إعادة الخصم 8.25%، وسعر فائدة اتفاقيات إعادة الشراء لليلة واحدة 8%.

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