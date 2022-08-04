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الخميس، 04-08-2022 09:32 ص

بنك إنجلترا يتجه لإقرار أكبر زيادة على الفائدة منذ 27 عاما

يييثي
 
 


الوكيل الإخباري - من المتوقع أن يرفع بنك إنجلترا المركزي معدلات الفائدة بأكبر قدر منذ عام 1995 اليوم الخميس، حتى مع تصاعد خطر الركود، في محاولة لمنع التضخم المرتفع من أن يصبح جزءا من الاقتصاد البريطاني.اضافة اعلان


ويتوقع معظم المستثمرين والاقتصاديين أن يرفع بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 1.75 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ أواخر عام 2008 في بداية الأزمة المالية العالمية، عندما يعلن قراره في الساعة 1100 بتوقيت غرينتش.

وارتفع معدل التضخم الأساسي في بريطانيا إلى 9.4 بالمئة، وقد يصل إلى 15 بالمئة في أوائل عام 2023 وفقا لمؤسسة "ريزوليوشن" للأبحاث، إذ تتضافر تداعيات العمليات الروسية في أوكرانيا مع ضغوط ما بعد الجائحة على الاقتصاد العالمي. ( سكاي نيوز )

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