بنك إنجلترا يرفع سعر الفائدة 0.25% إلى 1٪ مع ارتفاع التضخم

الوكيل الاخباري- رفع بنك إنجلترا اليوم الخميس، سعر الفائدة بواقع 0.25% إلى 1٪ مع ارتفاع التضخم، في ما يعد المرة الرابعة على التوالي لرفع سعر الفائدة من قبل بنك إنجلترا، وأول وتيرة من نوعها منذ العام 1997.



وقبيل القرار، ضعف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار على الرغم من التوقعات السابقة بأن بنك إنجلترا سيرفع أسعار الفائدة اليوم الخميس، بعد يوم من إقرار الفيدرالي الأميركي أكبر زيادة في سعر الفائدة منذ 22 عامًا.



انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.6٪ إلى 1.2561 دولار، بحلول الساعة 0922 بتوقيت غرينتش، ليعكس مكاسب يوم أمس الأربعاء، ويتراجع نحو أدنى مستوى منذ يوليو 2020، حين بلغ الأسبوع الماضي 1.2412 دولار.

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