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الأربعاء، 07-12-2022 09:25 ص

بنك الكويت المركزي يرفع الفائدة 50 نقطة

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الوكيل الإخباري - قرر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة ليصبح 3.50 % بدلاً عن 3.00 % وذلك اعتبارا اليوم.اضافة اعلان


وقال محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون في بيان، ان قرار رفع معدلات الفائدة قد جاء في إطار النهج المتوازن والمتدرج الذي يتبعه البنك المركزي لسياسته النقدية الهادفة لتكريس الاستقرار النقدي والاستقرار المالي لوحدات القطاع المصرفي والمالي، والمحافظة على تنافسية العملة المحلية وجاذبيتها، وتعزيز الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام.

وأوضح المحافظ أن قرارات بنك الكويت المركزي بشأن تحريك سعر الخصم للتأثير في مستويات أسعار الفائدة على الدينار الكويتي، وما يتخذه من إجراءات تدخل في السوق النقدي في إطار تنفيذ عمليات السياسة النقدية باستخدام مختلف الأدوات التي تستهدف تنظيم مستويات السيولة في القطاع المصرفي. ( سكاي نيوز )

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