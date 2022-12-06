المركزي الأسترالي يرفع الفائدة للمرة الثامنة على التوالي

الوكيل الإخباري - تواصل البنوك المركزية حول العالم حربها ضد التضخم الذي وصل لمستويات تاريخية، عن طريق مواصلة رفع معدلات الفائدة ولكن بوتيرة أقل تشددا.

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ورفع مصرف الاحتياط الفيدرالي الأسترالي معدل الفائدة الرسمي بمقدار 25 نقطة أساس من 2.85 % الى 3.1 % مسجلة أعلى مستوى منذ نوفمبر 2012، وهذه هي ثامن زيادة لسعر الفائدة في أستراليا للشهر الثامن على التوالي.



وأوضح حاكم مصرف الاحتياط الفيدرالي في أستراليا، فيليب لوي في بيان بعد اجتماع مجلس ادارة المصرف الشهري، أن رفع سعر الفائدة جاء بسبب ارتفاع أرقام التضخم في أستراليا و مواجهته، موضحا أن مجلس الإدارة ملتزم بعمل ما هو ضروري لضمان عودة التضخم في أستراليا إلى النسبة المستهدفة . ( سكاي نيوز )

