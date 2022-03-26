بنوك يابانية وبريطانية وأميركية تدرس قرضا بمليار دولار لمؤسسة البترول الكويتية

الوكيل الإخباري - ذكرت صحيفة نيكاي الاقتصادية، اليوم السبت، أن مجموعة من البنوك اليابانية والبريطانية والأميركية تدرس تقديم قروض مشتركة بقيمة مليار دولار لمؤسسة البترول الكويتية للمساعدة في زيادة إنتاج النفط.



وقالت الصحيفة إن البنوك المشاركة تشمل بنك ميزوهو، وهو الوحدة المصرفية الرئيسية لمجموعة ميزوهو المالية اليابانية، وبنك إتش.إس.بي.سي البريطاني وجي بي مورغان الأميركي.



وفي نوفمبر 2021، قالت مصادر نفطية مسؤولة، إن مؤسسة البترول الكويتية تجري مفاوضات على قدم وساق لأخذ قرض ملياري لتمويل المشاريع الحالية التي تنفذها الشركات النفطية.

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