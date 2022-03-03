الخميس 03-03-2022
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الخميس، 03-03-2022 10:59 ص

إيران: صادرات البتروكيماويات هي الأقل تضررا بالتقلبات الاقتصادية

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الوكيل الاخباري-قال وزير النفط الإيراني جواد أوجي الخميس إن صادرات البلاد من البتروكيماويات هي الأقل تضررا بالتقلبات الاقتصادية، ووقعت طهران أكثر من 12 عقدا لإحداث منشآت إنتاج بتروكيماويات.

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وأضاف أوجي في تصريح أن عائدات هذا القطاع بلغت هذا العام نحو 10 مليارات دولار.

وتابع: "لم تنتظر طهران رفع العقوبات ونتائج المفاوضات في فيينا، الكثير من كبرى الشركات الخارجية بدأت مفاوضاتها معنا للاستثمار في قطاع النفط و الغاز الإيراني". 

وكشف الوزير: "عقدنا نحو 4.5 مليار دولار من العقود لتطوير قطاع النفط والغاز ووقعنا أكثر من عشر مذكرات تفاهم بهذا الخصوص مع شركات داخلية و خارجية".

وأردف قائلا "وقعنا أكثر من 12 عقد لإحداث منشآت إنتاج بتروكيماويات".

 

روسيا اليوم

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