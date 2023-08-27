بن سلمان يطلق المخطط العام للمراكز اللوجستية

الوكيل الإخباري - أطلق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان المخطط العام للمراكز اللوجستية، الذي يهدف لتطوير البنية التحتية للقطاع اللوجستي، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة ومركز لوجستي عالمي.



وأكد ولي العهد، أن "إطلاق هذا المخطط، يأتي امتدادا لحزمة من المبادرات المستمرة، وفق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بهدف تطوير القطاع اللوجستي لدعم النمو الاقتصادي وتطوير الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية".

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وأضاف بن سلمان أن المخطط العام للمراكز اللوجستية يهدف أيضا إلى "تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتوسيع فرص توليد الوظائف، وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي كونها تمتاز بموقعها الجغرافي الذي يربط ثلاثا من أهم قارات العالم آسيا، وأوروبا، وأفريقيا".



ووفق وسائل إعلام سعودية، فإن المخطط يضم 59 مركزا بإجمالي مساحة تتجاوز 100 مليون متر مربع، تتضمن 12 مركزا لوجستيا لمنطقة الرياض، و12 مركزا لوجستيا لمنطقة مكة المكرمة، و17 مركزا لوجستيا للمنطقة الشرقية، و18 مركزا لوجستيا في بقية مناطق السعودية، حيث يجري العمل حاليا في 21 مركزا على أن تكتمل جميع المراكز بحلول عام 2030.



ويمثل قطاع الخدمات اللوجستية إحدى الركائز الواعدة للتنوع الاقتصادي والتنموي في السعودية، ويشهد حاليا العديد من المبادرات النوعية والتطورات الكبيرة التي تستهدف تحقيق نقلة كبرى نحو تنمية القطاع وتوسيع إسهاماته الاقتصادية والتنموية.



يذكر أن السعودية حققت في إبريل الماضي إنجازا جديدا في منظومة النقل والخدمات اللوجستية بعد أن قفزت 17 مرتبة عالميا في المؤشر اللوجستي الصادر عن البنك الدولي، حيث تقدمت إلى المرتبة الـ38 من بين 160 دولة في الترتيب الدولي في مؤشر الكفاءة اللوجستية.

RT