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الإثنين، 18-09-2023 07:49 م

بوتين يمدد حظر استيراد المواد الغذائية من الدول غير الصديقة حتى نهاية عام 2024

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الوكيل الاخباري- مدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صلاحية مرسوم صدر عام 2014 بشأن تدابير الرد على العقوبات المناهضة لروسيا والتي تنطوي على حظر استيراد مواد غذائية من بعض الدول الأجنبية لعام 2024.

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وذكرت الوثيقة التي نشرت على موقع الحكومة الروسية: "تقرر تمديد صلاحية بعض التدابير الاقتصادية الخاصة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2024 المنصوص عليها في مرسوم رئيس روسيا الاتحادية المؤرخ 6 أغسطس 2014 رقم 560، بشأن تطبيق بعض التدابير الاقتصادية الخاصة لضمان أمن روسيا".

وأشاد الرئيس الروسي اليوم الاثنين، بأداء الاقتصاد الوطني، وقال إن الوضع في الاقتصاد من حيث المؤشرات الرئيسية أفضل بكثير من التوقعات.

وجاء تصريح الرئيس الروسي هذا في اجتماع مع الفريق الاقتصادي للحكومة بشأن الموازنة الروسية للأعوام 2024-2026، وقال بوتين إن الاقتصاد الروسي صمد أمام الضغوطات الخارجية غير المسبوقة وتعافى بالكامل.

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