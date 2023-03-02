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الخميس، 02-03-2023 04:42 م

بيانات البطالة في أمريكا تعزز توقعات رفع الفائدة الشهر الحالي

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الوكيل الإخباري - صدرت الآن بيانات البطالة الأسبوعية في أمريكا التي من شأنها أن تعطي لمحة عامة عن توجهات البنك الفيدرالي الفترة القادمة، حيث جاءت بيانات البطالة الأسبوعية الصادرة للتو مخالفة للتوقعات.

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وتعكس البيانات اليوم رؤية غير محببة لرؤية الفيدرالي الذي يرغب في سوق عمل ضعيف وبطالة أكبر لتحقيق ركود ناعم ومن ثم انخفاض التضخم، حيث إن طلبات إعانات البطالة انخفضت، أي جاءت أقل من توقعات الأسواق، وأقل من الأسبوع قبل الماضي.


وسجلت إعانات البطالة 190 ألف طلب، أقل من توقعات الخبراء الذين توقعوا 195 ألفًا. خاصة أنها قد سجلت 192 ألفًا الأسبوع قبل الماضي.


وبذلك سجل متوسط طلبات إعانة البطالة في 4 أسابيع 193 ألف، بعد أن سجل الأسبوع قبل الماضي 191.25 ألفًا. ( investing )


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