توقعات هامة.. الفيدرالي الأمريكي سيرفع الفائدة خلال آذار وأيار المقبلين

الوكيل الإخباري - نقلت بيانات أداة متابعة البنك الفيدرالي الأمريكي من منصة ( Investing ) وأداة بورصة شيكاغو ( CME ) توقعات الفائدة المستقبلة، بحيث سيرتفع المعدل في أيار المقبل لـ 5.25%.

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تظهر البيانات أن البنك الفيدرالي سيرفع الفائدة بـ 25 نقطة أساس في آذار و25 نقطة أساس أخرى في أيار المقبل.



وأضافت أنه سيصل معدل الفائدة لنطاق 5-5.25%، وهو أعلى من تقدير الفيدرالي في آخر تقرير بوصول المعدل لـ 5.1%.



وقلصت الأسواق احتمالية تحول موقف الفيدرالي من التشديد للتيسير بقوة.



ويتوقع السوق بعد رفع الفيدرالي الفائدة مرتين سيتوقف حتى شهر كانون الأول 2023، لتظل الفائدة مرتفعة بقوة حتى نهاية العام . ( المتداول العربي)

