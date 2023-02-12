الأحد 12-02-2023
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الأحد، 12-02-2023 04:13 م

أحداث هامة هذا الاسبوع تترقبها أسواق العالم

فف


الوكيل الإخباري - يراقب المتداولين والأسواق حول العالم العديد من الأحداث والبيانات الهامة على الصعيد العالمي، والتي يأتي على رأسها مؤشر أسعار المستهلكين الذي يراقبه المتداولين لاستجلاء مزيدًا من الوضوح بشأن خطوة البنك الفيدرالي القادمة.

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الثلاثاء
تقرير منظمة أوبك الشهري
بيانات التضخم الأمريكية -مؤشر أسعار المستهلكين.

الناتج الإجمالي المحلي الياباني.
الناتج الإجمالي المحلي لمنطقة اليورو.


الأربعاء
مؤشر أسعار المستهلكين البريطاني.
التقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية.


مبيعات التجزئة الأساسية الأمريكي.
مخزون النفط الأمريكي الخام.


الخميس
التقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي الأوروبي.
تصاريح البناء الأمريكية.
تداعيات البطالة الأمريكية المستمرة.
بيانات البطالة للولايات المتحدة.


الجمعة
توقعات نهاية العام لمؤشر أسعار المستهلكين التركي.


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