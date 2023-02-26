خبير: التضخم الأمريكي سوف يعاود الارتفاع لـ 12%

الوكيل الإخباري - بلغ التضخم في الولايات المتحدة ذروته عند 9.1% ولم يعد للخلف منذ هذه النقطة حيث استمر مؤشر أسعار المستهلكين CPI في الهبوط لمدة 7 أشهر متتالية ليسجل في شهر يناير 6.4%، إلا أن هناك سيناريو أسود يعرفه البنك الفيدرالي ويخشاه ويعرفه الاقتصاد الأمريكي وهو انعكاس اتجاه التضخم، وقد برز على السطح توقع بحدوثه.

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توقع مايكل ويلكرسون، مؤسس ستورم وول أدفيسورز Stormwall Advisors والكاتب الاستراتيجي، أن يعود التضخم ليرتفع إلى نطاق %8 - 12% في وقت لاحق من هذا العام.



وصرح أن "الاحتياطي الفيدرالي سوف ينفد من قوة النيران، تصبح هذه دائمًا مقايضة، بين كبح جماح التضخم وقتل التنين التضخمي من ناحية، والسماح للركود والبطالة بالارتفاع من الناحية الأخرى. والحكومات، دائمًا وفي كل مكان ... تفضل التضخم."



وزعم ويلكرسون أن خطر الاضطرابات الاجتماعية والسياسية في حالة الركود "أكبر من أن تتحمله الحكومة"، وأن التضخم هو "أهون الشرين" من وجهة نظر صانعي السياسة.



وعلى الرغم من استبعاد الخبراء لهذا السيناريو حتى الآن، إلا أن إشارات سلبية ظهرت في البيانات الأخيرة، حيث صدرت بيانات CPI الأخيرة أعلى من التوقعات، وكذلك جاءت بيانات مؤشر التضخم المفضل لدى الفيدرالي الأمريكي أعلى من القراءة السابقة، لتظهر بذلك بوادر انعكاس التضخم. ( investing )

