الأسهم الأميركية تغلق على ارتفاع في انتظار بيانات التضخم

الوكيل الإخباري -
ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات امس الإثنين مع تحول أنظار المستثمرين نحو بيانات التضخم المرتقبة.اضافة اعلان
وتتجه الأنظار إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة المقرر صدورها غدا الثلاثاء، والذي يُتوقع أن يكون قد ارتفع بنسبة 0.4% في يناير كانون الثاني.
وربما تحرك هذه البيانات استراتيجية مجلس الاحتياطي الفدرالي حيال أسعار الفائدة في الاجتماعات المقبلة.
وفي ختام التعاملات، ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 1.1% أو بنحو 376.6 نقطة إلى 34246 نقطة، وارتفع S&P 500 بنسبة 1.1% أو 47 نقطة إلى 4137 نقطة، في حين ارتفع ناسداك بنسبة 1.5% أو 173 نقطة إلى 11891 نقطة.