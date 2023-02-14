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الثلاثاء، 14-02-2023 09:08 ص

الأسهم الأميركية تغلق على ارتفاع في انتظار بيانات التضخم

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الوكيل الإخباري - ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات امس الإثنين مع تحول أنظار ‏المستثمرين نحو بيانات التضخم المرتقبة.‏اضافة اعلان


وتتجه الأنظار إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة المقرر ‏صدورها غدا الثلاثاء، والذي يُتوقع أن يكون قد ارتفع بنسبة 0.4% في يناير ‏كانون الثاني.‏

وربما تحرك هذه البيانات استراتيجية مجلس الاحتياطي الفدرالي حيال أسعار ‏الفائدة في الاجتماعات المقبلة.‏

وفي ختام التعاملات، ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 1.1% أو بنحو 376.6 نقطة ‏إلى 34246 نقطة، وارتفع ‏S&P 500‎‏ بنسبة 1.1% أو 47 نقطة إلى 4137 نقطة، ‏في حين ارتفع ناسداك بنسبة 1.5% أو 173 نقطة إلى 11891 نقطة.‏

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