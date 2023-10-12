بيانات التضخم الأمريكية تتجاوز التوقعات

الوكيل الإخباري - صدرت بيانات التضخم الأمريكية التي تترقبها الأسواق منذ أيام.

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حيث تكمن أهمية البيانات الصادرة للتو في أنها تكشف عن وجهة الفيدرالي الأمريكي المقبلة فيما يتعلق بتسعير الفائدة الفيدرالي.

وجاءت بيانات مؤشري المستهلكين الأساسي الشهري والسنوي بشكل تجاوز مع التوقعات، وهو ما أضاف مزيدًا من الارتباك للأسواق.



وتحول مؤشر الدولار للصعود بعدما كان متراجعا، فيما قلص الذهب بعضا من مكاسبه ولكنه ما زال مرتفعا.

وسجل مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي على أساس سنوي عن شهر سبتمبر 3.7%، وكانت تشير التوقعات إلى ارتفاعه بـ 3.6% فقط، وذلك بعد تسجيله 3.7% في شهر أغسطس الماضي.



أما على أساس شهري فقد ارتفع مقياس التضخم الرئيسي بـ 0.4% في سبتمبر، وكانت التوقعات عند 0.3%، بعد صعوده بـ 0.6% في بيانات شهر أغسطس.



فيما سجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) على أساس سنوي 4.1% في سبتمبر، وهو ما يتوافق مع التوقعات، بعد أن سجل في أغسطس 4.3%، وعلى أساس شهري سجل 0.3% في سبتمبر وفقًا للتوقعات، وذلك بعد أن سجل زيادة بـ 0.3% في أغسطس.