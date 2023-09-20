للمقترضين من البنوك.. الفيدرالي الأمريكي يتخذ قراره اليوم حول أسعار الفائدة

الوكيل الإخباري - محرر الشؤون الاقتصادية - تترقب أسواق العالم اليوم الأربعاء، قرار الفيدرالي الأمريكي، حول أسعار الفائدة لشهر أيلول الجاري، والذي ينعكس على أسعار الفوائد للمقترضين من البنوك في الأردن والعديد من دول العالم.

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وتُرجح التوقعات، التي رصدها "الوكيل الإخباري" من تحركات السوق، خلال الأيام الماضية، أن يُبقي الفيدرالي الاميريكي أسعار الفائدة كما هي عند نطاق ( 2.25-5.5% ) دون أي رفع جديد، بالرغم من ارتفاع معدل التضخم السنوي في أمريكا إلى 3.7% خلال آب الماضي.



وتُظهر التوقعات، أن أكثر من 80% من الأسواق تتوقع أن يُثبت الفيدرالي أسعار الفائدة على ما هي عليه، مع ترجيح أن يحمل خطاب رئيس البنك جيروم باول الذي سيلي قرار البنك "شيء من الحدّة " والذي من خلاله سيُحدد مسار الفائدة حتى نهاية العام الجاري.



وتأتي توقعات إبقاء سعر الفائدة دون تغيير في ضوء التباطؤ الأخير الذي حصل على بيانات مسار التوظيف، إلى جانب الاعتدال النسبي في التضخم الأساسي، وتأثير الارتفاعات المتتالية للفائدة على حركة السوق، وملامح ظهور الركود.



ويسعى الفيدرالي الأمريكي للوصول إلى معدل تضخم عند 2%، حيث عمل على تشديد سياسته المالية، ورفع أسعار الفائدة على التسهيلات الائتمانية خلال العام الماضي والجاري 11 مرة.