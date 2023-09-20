الأربعاء 20-09-2023
الوكيل الاخباري

السفير الفلسطيني يثمن خطاب الملك في الجمعية العامة للأمم المتحدة

اجراء عملية نوعية في الاردن

"التنمية والتشغيل": لا يوجد سيدة مسجونة على ذمة قروض لصالح الصندوق

المركزي: 776مليون دولار قيمة إجمالي الاستثمار الأجنبي الوارد الى الأردن

ورشة توعوية في إربد عن قانون السير الجديد

الموازنة العامة: العمل جارٍ على إعداد مشروع قانون موازنة 2024

إطلاق برنامج تأهيل القيادات الحكومية

توضيح هام من الضمان حول استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة - فيديو

اعلان صادر عن وزارة العمل

اتلاف 227 كغم معلاق غير صالح للاستهلاك البشري في ملحمة بعمان !

 
الأربعاء، 20-09-2023 02:59 م

حالات الإفلاس في هذه الدولة تقفز 176% في 2023

آثار_الإفلاس_على_التاجر_والغير


الوكيل الإخباري - أدى الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة الأميركية لأعلى مستوى منذ الثمانينيات بالضغط على الشركات.

اضافة اعلان


وتخلفت ما يصل إلى 69 شركة أميركية عن سداد ديونها، خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 176% عن نفس الفترة من عام 2022.


وشهد شهر آب الماضي على وجه الخصوص 16 حالة من عدم سداد، وهو الأعلى منذ عام 2009، عندما كان الاقتصاد لا يزال يواجه تداعيات الأزمة المالية العالمية.


كان قطاع الإعلام والترفيه هو الأكثر تأثراً بأزمة الائتمان هذا العام، وشهدت حالات التخلف عن السداد من يناير إلى أغسطس ارتفاعاً بستة أضعاف، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق لتصل إلى 24 حالة.


وتكافح الشركات الأميركية لدفع ديونها، بعد أن رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض القياسية بأكثر من 500 نقطة أساس، خلال أكثر من عام لكبح التضخم.

 

كما أن الضغوط المتزايدة المرتبطة بالديون في قطاع الشركات تدفع المزيد من الشركات إلى الإفلاس.

 

إقرأ ايضا
650af7c04236047628681fd8

الروبل يصعد أمام الدولار ويتراجع مقابل اليورو في بورصة موسكو

4

2.16 مليون زائر لليابان خلال شهر

253767713_190586786593496_8318573176140027979_n

المركزي: 776مليون دولار قيمة إجمالي الاستثمار الأجنبي الوارد الى الأردن

Solarabic_EV_Types_Cover

مبيعات السيارات الكهربائية في دول الاتحاد الأوروبي تتجاوز 20 %

LYNXMPECAN0R4_L

الليرة التركية تسقط من جديد

Hrd0m9ySkYrUoSmpbtHFwE6TeKQ2Fxfvn9dYKOIn

33.4 مليون دينار قروض قدمتها البنوك الأردنية حتى نهاية تموز الماضي

أخبار متعلقة
424621_48_1695192887

للمقترضين من البنوك.. الفيدرالي الأمريكي يتخذ قراره اليوم حول أسعار الفائدة

LYNXMPEJ8J05O_L

تراجع معدل التضخم في بريطانيا إلى 6.7٪ في آب الماضي

LYNXNPED8J0CJ_L

توقعات مفاجئة بشأن أسعار الفائدة يوم غدٍ الأربعاء

GettyImages-1207596507

رغم توقعات الاستمرار في رفع الفائدة الأسهم الأمريكية ترتفع

1048204425_0_64_2730_1600_1920x0_80_0_0_937b1216e650222e3b9e2d9c1b026607

الفيدرالي الأمريكي: تكاليف الاقتراض ستظل مرتفعة ومستعدون لزيادة الفائدة بشكل أكبر

55896

تعرّف على السيناريو الأكثر ترجيحاً بشأن رفع الفائدة الشهر القادم