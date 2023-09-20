حالات الإفلاس في هذه الدولة تقفز 176% في 2023

الوكيل الإخباري - أدى الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة الأميركية لأعلى مستوى منذ الثمانينيات بالضغط على الشركات.

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وتخلفت ما يصل إلى 69 شركة أميركية عن سداد ديونها، خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 176% عن نفس الفترة من عام 2022.



وشهد شهر آب الماضي على وجه الخصوص 16 حالة من عدم سداد، وهو الأعلى منذ عام 2009، عندما كان الاقتصاد لا يزال يواجه تداعيات الأزمة المالية العالمية.



كان قطاع الإعلام والترفيه هو الأكثر تأثراً بأزمة الائتمان هذا العام، وشهدت حالات التخلف عن السداد من يناير إلى أغسطس ارتفاعاً بستة أضعاف، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق لتصل إلى 24 حالة.



وتكافح الشركات الأميركية لدفع ديونها، بعد أن رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض القياسية بأكثر من 500 نقطة أساس، خلال أكثر من عام لكبح التضخم.

كما أن الضغوط المتزايدة المرتبطة بالديون في قطاع الشركات تدفع المزيد من الشركات إلى الإفلاس.