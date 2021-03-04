الخميس 04-03-2021
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الخميس، 04-03-2021 05:20 م

بيان صادر عن البنك المركزي الاردني

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الوكيل الاخباري - أطلق البنك المركزي، حملة تثقيف إلكترونية بعنوان "خدمات الدفع الإلكترونية.. حلول آمنة وذكية"، من خلال موقعه الإلكتروني وصفحته الرسمية على "الفيسبوك".
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وقال البنك في بيان صحفي اليوم الخميس، إن الحملة جاءت ضمن جهوده لرفع القدرات المالية وتعزيز الثقافة المالية المجتمعية بالخدمات المالية بكافة أنواعها، ونظراً للتطورات التي شهدها العالم في ظل جائحة كورونا، وأثرها على حياة المواطنين وقدرتهم على إنجاز معاملاتهم المالية.

وبين أن الحملة تهدف إلى زيادة مستوى الوعي والثقافة المالية لدى كافة فئات المجتمع سواء قطاع الأفراد و/ أو قطاعات الأعمال، وذلك في الجوانب المتعلقة بالمدفوعات من خلال أدوات ووسائل الدفع الإلكتروني سواء من خلال بطاقات الدفع و/ أو المحافظ الإلكترونية، وذلك في ظل توجه الحكومة إلى زيادة وتشجيع الدفع الإلكتروني والتحول إلى اقتصاد رقمي شامل ومتطور.

 




 

 


 

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