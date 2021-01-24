الوكيل الاخباري - بحسب بيان صادر عن البنك المركزي انخفضت تحويلات العاملين في خارج المملكة بنسبة 9.3% في العشرة أشهر الأولى من العام الماضي .

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وبحسب البيان انخفضت تحويلات العاملين في تشرين أول/ أكتوبر الماضي بنسبة 6.1% مقارنة بالشهر ذاته من العام 2019، فيما انخفض الدخل السياحي بنسبة 73.9% في العشرة أشهر الأولى من العام الماضي.



وبلغ إجمالي الدخل السياحي في العشرة أشهر الأولى من العام الماضي 904 مليون دينار، وانخفض إنفاق الأردنيين على السفر 73.8% في العشرة أشهر الأولى من العام 2020، فيما بلغ إجمالي الإنفاق على السفر235 مليون دينار للفترة ذاتها.



