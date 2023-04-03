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الإثنين، 03-04-2023 11:59 ص

تباطؤ التضخم في تركيا خلال آذار رغم ضغوط الليرة

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الوكيل الإخباري - واصل التضخم في تركيا مساره النزولي في مارس بمساعدة استقرار أسعار الغذاء والوقود، رغم أن ضغوط العملة وخطط الحكومة لإشعال جذوة الاقتصاد قبل الانتخابات تشكل حاجزاً أمام المزيد من الانخفاضات.

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أظهرت البيانات الصادرة اليوم ارتفاع معدل التضخم بنسبة 50.51% في مارس على أساس سنوي مقابل 55.2% في فبراير، فيما ارتفع معدل التضخم على أساس شهري بنسبة 2.29%.


كان من المتوقع أن تظهر البيانات ارتفاع التضخم على أساس سنوي بنسبة 51.3% في مارس، وفقاً لمتوسط التقديرات في استطلاع أجرته بلومبرغ.


قال الاقتصاديان في مجموعة "غولدمان ساكس" كليمنس غراف وباساك إيديزجيل إن التباطؤ يرجع في معظمه إلى "التأثيرات الأساسية للغذاء والوقود".

لكنهما ألقيا بظلال من الشك على استمرار الأسعار في مسارها التنازلي، مشيريْن إلى التسارع الشهري في كل من التضخم العام والأساسي.

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