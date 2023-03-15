الجغبير يدعو لتسهيل دخول المنتجات الأردنية لسوريا

الوكيل الإخباري -

اضافة اعلان

أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الأردن وسوريا، خصوصا وأن البلدين يرتبطان بعلاقة تاريخية متجذرة.ودعا الجغبير خلال لقاء وفدا من غرفة صناعة دمشق وريفها برئاسة محمد غزوان المصري رئيس الغرفة، بحضور أعضاء مجلسي إدارة غرفتي صناعة الأردن وعمان، في مبنى غرفة صناعة عمان، الأربعاء، الى تسهيل دخول المنتجات الأردنية إلى سوريا، موضحا أن لقطاع الخاص الأردني ممثلا بغرف الصناعة والتجارة يتطلع الى علاقات اقتصادية متنامية ومتكاملة بين البلدين ، من خلال توفير المناخ لإقامة مزيد من المشاريع المشتركة في البلدين، وتذليل أي صعوبات تعترض تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، لاعادة العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين الى سابق عهدها، والتي وصلت الى ما يزيد عن 600 مليون دولار في الأعوام ما قبل الازمة السورية.وبين الجغبير أن جميع رجال الأعمال في الأردن من مختلف القطاعات الاقتصادية مستعدون للعمل مع نظرائهم في السوق السوري كشركاء في الخبرة والعمل ورأس المال في مرحلة إعادة الإعمار، خصوصا وأن هناك عددا كبيرا من الصناعيين السوريين الذين قاموا بنقل مصانعهم الى الأردن واثبتوا نجاحهم، ويمكن أن يتم الاستفادة من خبراتهم في السوق السوري للمساهمة في عملية إعادة الاعمار، كما يمتاز الأردن بالقرب الجغرافي من سوريا مما سيسهم في تكاليف النقل والوقت على المصدرين الى السوق السوري.، كما أن زيادة التنسيق بين البلدين سيسهم في تسهيل الصادرات الأردنية الى دول البلقان وتركيا اضافة الى لبنان، كما سيسهل على الصناعيين الأردنيين استيراد المواد الأولية اللازمة لصناعاتهم من سوريا والدول الأخرى.