الأربعاء 06-03-2024
الوكيل الاخباري
 

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الأربعاء، 06-03-2024 07:34 ص

تراجع أسعار الذهب عالمياً اليوم

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الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار الذهب عالمياً، اليوم الأربعاء، لكنها ظلت فوق مستوى 2100 دولار للأوقية، بعدما دفع ارتفاع الرهانات على خفض أسعار الفائدة الأمريكية في حزيران المقبل المعدن الثمين إلى مستوى قياسي في الجلسة السابقة .

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وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 2124.46 دولار للأوقية، وتراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.4 % إلى 2132.90 دولار.


وبلغت المعاملات الفورية مستوى قياسيا عند 2141.59 دولار للأوقية لترتفع للجلسة الخامسة على التوالي.


ومن شأن انخفاض أسعار الفائدة زيادة الإقبال على شراء السبائك التي لا تدر عائداً.


 




 

 


 

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