استقرار أسعار الذهب عالمياً قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية

الوكيل الإخباري - استقرت أسعار الذهب عالمياً، اليوم الثلاثاء، بعد أن أحجم المستثمرون عن القيام برهانات كبيرة، قبيل صدور تقرير التضخم في الولايات المتحدة، ما قد يتيح منظور جديد بشأن موعد أول خفض لأسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).



واستقر الذهب في المعاملات الفورية اليوم عند 2018.71 دولار للأوقية، بعد تراجعه لفترة وجيزة إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين .

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ولم تشهد العقود الأمريكية الآجلة للذهب تغيراً يذكر واستقرت عند 2032.30 دولار للأوقية.



ومن المتوقع أن يكون حجم التداول ضعيفاً مع إغلاق الأسواق في الصين وهونج كونج بمناسبة عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.



وتتجه الأنظار إلى بيانات التضخم من مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين لشهر كانون الثاني، المُقرر صدورها اليوم.