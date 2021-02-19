تراجع أسعار الذهب عالميا

الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأميركية العالمية اليوم الجمعة لتعمق خسائرها لليوم السابع على التوالي مسجلة أدنى مستوى في سبعة أشهر، بصدد تكبد أكبر خسارة أسبوعية في 2021 ، بفعل الارتفاع الواسع في عائد السندات الأميركية بحسب صحيفة وول ستريت جورنال.
وتراجعت أسعار الذهب بنسبة 0.9 بالمئة إلى 1,760.68 دولار، الأدنى منذ تموز 2020 ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,776.51 دولار، وسجلت أعلى مستوى عند 1,777.55 دولار.
المصدر : بترا
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