تراجع أسعار النفط الخميس عالمياً

الوكيل الاخباري - تراجعت العقود الآجلة للنفط في المعاملات المبكرة الخميس، مع صعود الدولار بعد رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة، لكن المخاوف المتعلقة بالإمدادات حدث من تراجع الأسعار.

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وبحلول الساعة 01:46 بتوقيت غرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 44 سنتا أو 0.5% إلى 95.72 دولارا للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 59 سنتا أو 0.7% إلى 89.41 دولارا للبرميل.



وانخفض الخامان بأكثر من دولار للبرميل الأربعاء، بفعل تراجع آخر في مخزونات النفط الأميركية، على الرغم من رفع البنك المركزي الأميركي الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس وإعلان رئيسه جيروم باول أن من السابق لأوانه التفكير في وقف رفع أسعار الفائدة.



ولا تزال مخاوف مرتبطة بالإمدادات العالمية مستمرة.

ومن المنتظر أن يبدأ حظر فرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي بسبب غزو موسكو لأوكرانيا في الخامس من كانون الأول/ديسمبر، وسيعقبه وقف لواردات المنتجات النفطية في شباط/فبراير.



وتراجع إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تشرين الأول/أكتوبر وذلك لأول مرة منذ تموز/يونيو.

وكالات