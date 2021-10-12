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الثلاثاء، 12-10-2021 09:50 ص

تراجع أسعار النفط عالميا

النفط


الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار النفط اليوم للمرة الأولى في 4 أيام في ما وصفه المحللون بأنه استراحة بعد أسابيع من المكاسب أذكاها انتعاش الطلب العالمي الذي يسهم في نقص الطاقة في الاقتصادات الكبرى.

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ونزل خام "برنت" ستة سنتات إلى 83.59 دولار للبرميل، بحلول الساعة 04:40 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع أمس الاثنين.


فيما هبط الخام الأمريكي 13 سنتا إلى 80.39 دولار للبرميل، بعد أن ارتفع أيضا بنسبة 1.5 بالمئة في الجلسة السابقة، حينما وصل إلى أعلى مستوى منذ قرابة سبع سنوات.


وقال كريغ إيرلام كبير محللي السوق في مؤسسة "أواندا": "لا يزال هناك الكثير من الزخم وراء ارتفاع أسعار النفط والعوامل الأساسية لا تزال مواتية بشدة. هل ستكون مفاجأة أن نرى النفط يعود لخانة المئات في وقت لاحق من هذا العام؟ على الأرجح لا".


وارتفعت أسعار الطاقة إلى مستويات قياسية في الأسابيع القليلة المنصرمة، مدفوعة بنقص الطاقة في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة. كما أن صعود أسعار الغاز الطبيعي يشجع منتجي الكهرباء على التحول إلى النفط.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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