الجمعة 01-10-2021
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الجمعة، 01-10-2021 03:00 م

تراجع أسعار النفط عالميا

النفط


الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار النفط بالسوق الأميركية العالمية، اليوم الجمعة، بصدد تكبد أول خسارة في غضون الثلاثة أيام الأخيرة.

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ويأتي هذا التراجع تحت ضغط زيادة مخاوف زيادة إنتاج تحالف أوبك بلس خلال الربع الأخير من هذا العام، بالتزامن مع تراجع مؤشرات انحسار أزمة نقص المعروض في الولايات المتحدة، بحسب وول ستريت جورنال .


وتراجع الخام الأميركي بنسبة 1.1 بالمئة إلى مستوى 74.25 دولار، من مستوى الافتتاح عند 75.06 دولار، وسجل أعلى مستوى عند 75.55 دولار، وانخفض خام برنت بنسبة 1.2 بالمئة إلى مستوى 77.58 دولار للبرميل، من مستوى الافتتاح عند 78.50 دولار، وسجل أعلى مستوى عند 78.84 دولار .

 

بترا


 




 

 


 

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