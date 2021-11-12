الجمعة 12-11-2021
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الجمعة، 12-11-2021 03:20 م

تراجع أسعار النفط عالمياً

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الوكيل الاخباري- تراجعت أسعار النفط بالسوق الأميركية العالمية اليوم الجمعة، لتواصل التداول في المنطقة السلبية لليوم الثالث على التوالي، تحت ضغط ارتفاع الدولار الأميركي القوي مقابل سلة من العملات العالمية، خاصة بعد القفزة التاريخية في وتيرة التضخم الأميركية.

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وبحسب وول ستريت جورنال، فقد تراجع الخام الأميركي بنسبة 0.5 بالمئة إلى مستوى 80.85 دولار، من مستوى الافتتاح عند 81.22 دولار، وسجل أعلى مستوى عند 81.51 دولار، وانخفض خام برنت بنسبة 0.6 بالمئة إلى مستوى 82.06 دولار للبرميل، من مستوى الافتتاح عند 82.52 دولار، وسجل أعلى مستوى عند 82.86 دولار.

 

المصدر: بترا

 




 

 


 

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