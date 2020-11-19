تراجع أسهم اليابان مع تسجيل زيادة في إصابات كورونا

الوكيل الاخباري-
أنهت الأسهم اليابانية التعاملات على تراجع، لتنخفض للجلسة الثانية على التوالي، وذلك بعدما أصدرت العاصمة طوكيو أعلى تحذير بشأن فيروس "كورونا" إذ سجلت زيادة قياسية في حالات الإصابة اليومية.اضافة اعلان
وانخفض المؤشر "نيكي" 0.36% إلى 25634.34 نقطة عند الإغلاق فيما عوض المؤشر ت"وبكس" الأوسع نطاقا خسائر مبكرة وأنهى الجلسة على ارتفاع بنسبة 0.33% إلى 1726.41 نقطة بدعم من أسهم القطاع الصناعي.
وتجاوزت حالات الإصابة اليومية في طوكيو مستوى قياسيا وسجلت ما يربو على 500 وحذرت حاكمة المدينة من تدهور الوضع ما لم تتخذ إجراءات للسيطرة عليه.
المصدر: الاقتصاد