الخميس 19-11-2020
الوكيل الاخباري

سائقو التكاسي لا بواكي لهم ومطالبات بالوقوف على مشاكلهم

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من طوباس أثناء مروره على حاجز الحمرا

تعرف على أحكام زكاة الزيتون

أسعار الذهب الخميس 19/11/2020

وفيات الخميس 19/11/2020

رسالة هامة من وزير الصحة في ظل جائحة كورونا - فيديو

أجواء لطيفة .. الخميس

توضيح حكومي حول مقاطع الفيديو المتداولة

81 وفاة بكورونا في المغرب و20 بالجزائر

الهياجنة : الوباء منتشر في كل مكان




الخميس، 19-11-2020 10:38 ص

تراجع أسهم اليابان مع تسجيل زيادة في إصابات كورونا

7456321_1605770381


الوكيل الاخباري- أنهت الأسهم اليابانية التعاملات على تراجع، لتنخفض للجلسة الثانية على التوالي، وذلك بعدما أصدرت العاصمة طوكيو أعلى تحذير بشأن فيروس "كورونا" إذ سجلت زيادة قياسية في حالات الإصابة اليومية.
اضافة اعلان

وانخفض المؤشر "نيكي" 0.36% إلى 25634.34 نقطة عند الإغلاق فيما عوض المؤشر ت"وبكس" الأوسع نطاقا خسائر مبكرة وأنهى الجلسة على ارتفاع بنسبة 0.33% إلى 1726.41 نقطة بدعم من أسهم القطاع الصناعي.

وتجاوزت حالات الإصابة اليومية في طوكيو مستوى قياسيا وسجلت ما يربو على 500 وحذرت حاكمة المدينة من تدهور الوضع ما لم تتخذ إجراءات للسيطرة عليه.


المصدر: الاقتصاد 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
170727114924KNRX

السعودية تتخذ قرارا جديدا بشأن الرسوم الحكومية

ذهب

أسعار الذهب الخميس 19/11/2020

1536751-933944849

الصين تعتزم خفض الرسوم الجمركية وزيادة واردات السلع والخدمات المتطورة

صاد

السعودية.. ارتفاع صادرات النفط

320202164051296363412

بورصة عمان تغلق تداولاتها على 4ر3 مليون دينار

BeFunky-collage-1

انخفاض إجمالي مساحة الأبنية المرخصة حتى شهر أيلول

أخبار متعلقة
بورصة عمان

بورصة عمان تفتتح تعاملاتها على انخفاض

5fb224c74c59b72ed430d463

أسهم اليابان تغلق على ذروة 29 عاما بفضل انتعاش النمو الاقتصادي

medium_2020-11-12-9e999fa119

مؤشر نيكي الياباني يرتفع 0.35 %

10202018111053543290488 (1)

بورصة عمان تفتتح تعاملاتها على انخفاض

1419401-2054354635

اليابان: تراجع في الاسهم بسبب كورونا

9

بورصة عمان تفتتح تعاملاتها على انخفاض