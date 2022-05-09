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الإثنين، 09-05-2022 12:33 م

تراجع سعر الألمنيوم إلى أقل من 2800 دولار للطن للمرة الأولى منذ 4 يناير

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الوكيل الاخباري- انخفضت تكلفة الألمنيوم اليوم الاثنين أثناء التداول في بورصة لندن للمعادن (LME) إلى أقل من 2800 دولار للطن للمرة الأولى منذ 4 يناير 2022، وفقا لبيانات منصة التداول.

وانخفض سعر المعدن في الوقت الحالي إلى 2783 دولارا للطن، وفقا لبيانات التداول.

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واعتبارا من الساعة 10:45 بتوقيت موسكو، كان سعر المعدن عند المستوى 2792.5 دولار للطن. وبحلول الساعة 10:55 بتوقيت موسكو، أبطأ سعر المعدن تراجعه وانخفاضه، وخسر 1.5٪ وانخفض إلى 2799.5 دولار للطن.

في بداية شهر مارس، سجلت تكلفة طن من الألمنيوم ارتفاعا قياسيا، إلى 4074 دولارا.

 

روسيا اليوم

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