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الأربعاء، 01-03-2023 09:22 ص

تراجع مؤشرات الأسهم الأمريكية وارتفاع النفط الخام

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الوكيل الإخباري - أغلقت مؤشرات الأسهم الأميركية، الليلة الماضية، على خسارة بعد تحسن بسيط طرأ الاثنين، لكن المؤشرات بقيت متذبذبة وفشلت في سد ما خسرته خلال الأسبوع الماضي.

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وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي المتوسط 232 نقطة ليصل إلى 32656 نقطة، فيما خسر مؤشر (S&P 500) 12 نقطة واستقر عند 3970 نقطة.


أما مؤشر "نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، فبعد أن كان مرتفعا طوال يوم التداول، إلا أ\نه أغلق على خسارة بقيمة 11 نقطة ليصل إلى 11455 نقطة.


ويتخوف المستثمر الأميركي من احتمالية بقاء سعر الفائدة عاليا أو إجراء زيادة جديدة عليه من قبل الاحتياطي الأميركي (البنك المركزي).


إلى ذلك، ارتفع سعر "وسترن تكساس" للنفط الخام ليتخطى الـ 77 دولارا للبرميل الواحد.

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