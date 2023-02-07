الثلاثاء 07-02-2023
الوكيل الاخباري

إيقاف ضخ المياه عن مناطق في إربد- أسماء

إغلاق شارع رئيسي في جرش

روسيا: إرسال فرق متخصصة للمساعدة بعمليات البحث والإنقاذ في تركيا

هزة ارضية تضرب مدينة نيويورك

إغلاق جزئي لطريق الأزرق - الموقر للصيانة

قطر تخصص 10 آلاف منزل متنقل للمتضررين من الزلزال

تركيا على موعد مع ظاهرة جوية تزيد تعقيدا عمليات البحث عن ضحايا الزلزال

مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية لوظيفة معلم - أسماء

الأرصاد تحذر من الانجماد في الليالي القادمة

مدعـوون للمقابلات الشخصية - أسماء

 
الثلاثاء، 07-02-2023 09:42 ص

زيادة سعر الفائدة في أستراليا 25 نقطة أساس

2110981-1903443746


الوكيل الإخباري - أعلن مصرف الاحتياط الفيدرالي الأسترالي في بيان على موقعه الإلكتروني الرسمي عن زيادة سعر الفائدة الرسمي بمقدار 25 نقطة أساس من 3.1 الى 3.35 في المائة، وهي تاسع زيادة لسعر الفائدة الرسمي في أستراليا على التوالي.اضافة اعلان


وأفاد حاكم مصرف الاحتياط الدكتور فيليب لوي بعد اجتماع مجلس إدارة المصرف الشهري اليوم الثلاثاء أن رفع سعر الفائدة ضروري لمواجهة أرقام التضخم المرتفعة للغاية. وقال لوي "مجلس إدارة مصرف الاحتياط ملتزم بعمل ما هو ضروري لضمان عودة التضخم في أستراليا إلى النسبة المستهدفة خلال المرحلة المقبلة". ( الاقتصادية )

إقرأ ايضا
82

مخاوف نقص الإمدادات تدفع أسعار النفط للارتفاع

2252

إنتاج العراق من النفط يتراجع بـ100 ألف برميل يوميا في يناير

2110291-55102354

تركيا توقف تدفقات النفط إلى البحر المتوسط بعد الزلزال

48465da0-000_32k492g-640x400-1-640x400-1

تراجع الإسترليني أمام الدولار

12023238349381164109

صناعة الأردن: نموّ صادرات الألبسة 20.2% خلال 11 شهراً من 2022

LYNXMPEJ150GG_L

السعودية تحدد سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى آسيا

أخبار متعلقة
558

عضو بالفيدرالي الأمريكي يدلي بتصريحات هامة حول الرفع المُرتقب للفائدة

الأسهم-العالمية

الأسواق العالمية تترقب ظهور بيانات التضخم الأمريكية اليوم

LYNXMPEJ0A08Q_L

الذهب ينخفض عالمياً ويترقب بيانات التضخم

LYNXMPEJ0A02S_L

الذهب يستقر عالمياً قبل صدور بيانات التضخم

ثثثث

الأسواق تترقب قرار الفيدرالي الأمريكي وتوقع برفع الفائدة 25 نقطة

89

مقدار رفع الفائدة مرهون ببيانات التضخم واسبوع حاسم أمام العالم