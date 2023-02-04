النفط يهبط عالمياً وبرنت دون 80 دولاراً للبرميل

الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع يوم أمس الجمعة في جلسة متقلبة بعد أن أذكت بيانات الوظائف الأمريكية القوية المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة، ومع سعي المستثمرين إلى مزيد من الوضوح بشأن الحظر الوشيك من الاتحاد الأوروبي على منتجات التكرير الروسية.

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وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 2.23 دولار بما يعادل 2.7 % إلى 79.94 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت إلى أعلى مستوى في الجلسة عند 84.20 دولار.



وبلغ أدنى مستوى خلال الجلسة 79.72 دولار، وهو أدنى مستوى منذ 11 يناير كانون الثاني. ( euronews )

