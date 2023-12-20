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الأربعاء، 20-12-2023 09:38 ص

تراجع مؤشرات الأسهم الأميركية بـ 400 نقطة

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الوكيل الإخباري - تراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية، اليوم الأربعاء، بنحو 400 نقطة، بعد أن أغلقت على ارتفاع ملحوظ يوم أمس الثلاثاء، فيما ارتفع النفط الأميركي الخام.

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وانخفض مؤشر داو جونز، قبيل إغلاق اليوم، نحو 230 نقطة ليتراجع الى 35233 نقطة، كما انخفض مؤشر (S&P500) أكثر من 30 نقطة ليتراجع الى 4486 نقطة.


أما مؤشر "نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، فانخفض أيضا أكثر من 145 نقطة ليتراجع الى 13848 نقطة، فيما استقر مؤشر (رسل 2000) عند 1942 نقطة بعد انخفاض 15 نقطة تقريبا عن أمس الثلاثاء.


إلى ذلك، ارتفع سعر النفط الأميركي الخام "وست تكساس" ليصل الى 83 دولارا للبرميل الواحد.

 

بترا

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