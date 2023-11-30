"أوبك+" تتوصل إلى اتفاق حول خفض إنتاج النفط

الوكيل الإخباري - أكدت مصادر في الوفود المشاركة في اجتماع "أوبك+" اليوم الخميس عبر تقنية الاتصال المرئي، أن دول التحالف توصلت مبدئيا إلى اتفاق لخفض إنتاج النفط.

اضافة اعلان



وتقوم السعودية وفقا للاتفاق بخفض الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا، وروسيا بمقدار 500 ألف برميل يوميا، وبقية دول التحالف بمقدار 500 ألف برميل يوميا، وفق ما نقلته وكالة نوفوستي الروسية.



بدورها، نقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدرٌ مسؤول في وزارة الطاقة، أن المملكة ستُمدد خفضها التطوعي البالغ مليون برميل يوميًا، الذي بدأ تطبيقه في شهر تموز الماضي حتى نهاية الربع الأول من عام 2024، وذلك بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس، دعماً لاستقرار وتوازن السوق، وستتم إعادة كميات الخفض الإضافية هذه تدريجياً، وفقاً لظروف السوق.

بترا