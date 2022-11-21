تصريحات الفيدرالي تُسقط الذهب وتُعيد الدولار للمشهد

الوكيل الإخباري - ساهمت تصريحات مسؤولي البنك الفيدرالي في قلب الموازين، وبينما تضغط على الأصول والملاذات وعلى رأسها الذهب بخلاف الضغط على الأصول عالية المخاطر كالعملات الرقمية والأسهم.

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وتراجعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر خلال تعاملات اليوم الإثنين في مطلع تعاملات الأسبوع في حدود 8 دولارات نزولا إلى مستويات قرب الـ 1745 دولار للأوقية بخسائر في حدود 8 دولارات.



وبعدما تداول الذهب قرب مستويات الـ 1755 دولار للاوقية نزل إلى مستويات دون الـ 1747 دولار بتراجع في حدود 0.5% ما يعادل خسائر في حدود 8 دولار. ( investing )

