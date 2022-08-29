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الإثنين، 29-08-2022 11:11 ص

تصريحات الفيدرالي تهبط بأسهم اليابان

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الوكيل الإخباري - أغلق المؤشر نيكي الياباني اليوم الاثنين عند أدنى مستوى له في أسبوعين مقتفيا أثر الخسائر في وول ستريت بعد أن قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) إن تشديد السياسة النقدية الأميركية سيكون ضروريا "لبعض الوقت" للحد من التضخم.

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وأغلق المؤشر نيكي منخفضا 2.66 بالمئة عند 27878.96 نقطة مع تراجع 202 من 225 سهما في المؤشر وارتفاع 20 وثبات ثلاثة.


وكانت أسهم الشركات الصناعية أكبر الخاسرين، تلتها الأسهم على مؤشر التكنولوجيا الفرعي.

 

وكان قطاع الطاقة هو الوحيد الذي حقق مكاسب مدعوما بارتفاع أسعار النفط الخام.

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