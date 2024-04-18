تصريحات جديدة من الفيدرالي الأمريكي بشأن التضخم والفائدة

الوكيل الإخباري - قالت عضو الفيدرالي الأمريكي، لوريتا ميستر، إن بيانات التضخم تخالف التوقعات حتى الآن.

اضافة اعلان



وبينت ميستر في أحدث تصريحات لها، أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قوياً بفضل سوق العمل القوي والنمو الاقتصادي الإيجابي.



وتوقعت أن ينخفض التضخم في البيانات القادمة، رغم أنه حتى الآن لا يزال أعلى من توقعات لجنة الفيدرالي.



وعن خفض الفائدة، قالت ميستر، إن الفيدرالي بحاجة للمزيد من الثقة بأن التضخم ينخفض، وأنهم بحاجة للمزيد من البيانات قبل التأكد من أن المسار نحو هدف الـ 2% قابل للتحقق ومستدام.



وأبدت رضاها عن السياسة النقدية الحالية ومستوى أسعار الفائدة في الوقت الحالي، مؤكدة أن أسعار الفائدة قد تبقى في مستوى 5.5% لوقت أطوّل ما دام التضخم لا يتخذ مسارًا هبوطيًا نحو الـ 2%.



ألمحت ميستر أن المؤشر الوحيد الذي قد يُعجل بقرار خفض الفائدة هو ضعف سوق العمل.



ولا تزال ميستر تؤمن أن الفيدرالي سيقوم بالتحول للخفض في سياسته النقدية ولكن لا داعي للتعجل.