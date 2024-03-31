رئيس الفيدرالي: لا خوف من الركود..ولسنا في عجلة لخفض الفائدة

الوكيل الإخباري - كرر رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، أن الركود الأمريكي لا يشكل مصدر قلق فوري، وأن البنك الرئيسي ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة.

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وأقر باول بأن بيانات التضخم الجديدة التي تم إصدارها في وقت سابق تتماشى مع توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي.



وفي الوقت نفسه، تحدث عن مدى عدم ملاءمة خفض أسعار الفائدة حتى يكون هناك اعتقاد قوي بأن التضخم يسير على الطريق الصحيح نحو الهدف المتوقع وهو 2٪.



وقال باول: "حقيقة أن الاقتصاد الأمريكي ينمو بهذه الوتيرة القوية، وحقيقة أن سوق العمل لا يزال قوياً للغاية، يمنحنا الفرصة لنكون أكثر ثقة قليلاً بشأن انخفاض التضخم قبل أن نتخذ الخطوة المهمة المتمثلة في خفض أسعار الفائدة".