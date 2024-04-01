الإثنين 01-04-2024
الوكيل الاخباري
 

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الإثنين، 01-04-2024 11:09 ص

الدولار مستقر مع تزايد المراهنات على خفض الفائدة

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الوكيل الإخباري - استقر الدولار على نطاق واسع اليوم الاثنين، إذ عززت بيانات أظهرت تراجع التضخم في أمريكا الرهانات على أن البنك المركزي الأمريكي قد يخفض أسعار الفائدة في يونيو، في حين تأرجح الين قرب مستوى 152 للدولار مما عزز قلق المتعاملين من تدخل حكومي محتمل.

وقال مكتب التحليل الاقتصادي بوزارة التجارة الأمريكية إن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع 0.3 % في فبراير مقارنة بتوقعات اقتصاديين في استطلاع لرويترز بارتفاع يبلغ 0.4 %.

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وأظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي في فبراير بأكبر قدر خلال ما يزيد قليلا عن عام، مما يؤكد متانة الاقتصاد، وأغلقت معظم الأسواق في جميع أنحاء العالم يوم الجمعة، كما أُغلقت الأسواق الأوروبية اليوم الاثنين.

 




 

 


 

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