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الخميس، 21-03-2024 10:07 ص

الدولار يتراجع بعد تثبيت الفيدرالي لأسعار الفائدة

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الوكيل الإخباري - تراجع الدولار على نطاق واسع اليوم الخميس، بعد أن ثبت مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) الفائدة وأبقى على توقعاته لخفض أسعار الفائدة لهذا العام رغم المفاجآت الصعودية للتضخم.اضافة اعلان


وفي ختام اجتماع المركزي الأمريكي أمس الأربعاء، قال رئيس البنك جيروم باول إن قراءات معدل التضخم المرتفعة بالآونة الأخيرة لم تغير السيناريو الأساسي للتيسير البطيء لضغوط الأسعار في أمريكا إذ يتجه البنك للمضي في مسار خفض الفائدة 3 مرات هذا العام، رغم أنه توقع تقدما أبطأ قليلا فيما يتعلق بمعركة التضخم.

وكان اليورو والإسترليني من بين العملات الرئيسية التي سجلت أعلى مستوياتها في أسبوع مقابل الدولار اليوم الخميس، وارتفعت العملتان إلى 1.09375 دولار و 1.2798 دولار على التوالي، واستقر مؤشر الدولار عند 103.23 بعد أن انخفض بأكثر من 0.5 % في جلسة التداول السابقة.





 




 

 


 

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