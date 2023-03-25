تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن اليوم

الوكيل الإخباري - أكدت نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات أن سعر الذهب شهد انخفاضا عند 1978 دولارا للأونصة عالميا .





وبلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات في الأردن، اليوم السبت، 325 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 285 دينارا، وفق النقابة.





وقالت النقابة لـ "الوكيل الإخباري" إن الطلب على شراء الذهب في السوق المحلي ضعيف.





وبلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر طلبا من قبل الأردنيين، 40 دينارا لجهة الشراء من المحلات و38.4 دينارا لجهة البيع.



ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة.



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