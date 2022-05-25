تعرّف على أكثر السلع التي استوردها الأردن خلال أول 4 أشهر من 2022

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي -

كشفت البيانات الرسمية أن مستوردات المملكة من "وسائل النقل وقطعها، والمشتقات النفطية، وخيوط نسيجية، والنفط الخام، ومعدات الآلات، والمنتجات الدوائية، والفواكة والخضار" استحوذت على مستوردات الأردن لتصل إلى 33.4% من إجمالي المستوردات خلال اول اربعة أشهر من العام الحالي، مقارنة مع ما نسبته 35.0% خلال ذات الفترة من 2021.



وبينت الارقام، التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" أنه استحوذت كل من اسواق (الصين والسعودية والامارات والولايات المتحدة الامريكية والمانيا ومصر وتركيا) على 54.3% من إجمالي المستوردات، مقابل 52.7% من ذات الفترة من 2021.



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وعليه فقد شهد الميزان التجاري ارتفاعاً في العجز وصل إلى 46.1% أي ما يقدر بـ 243.9 مليون دينار، مقارنة مع ذات الشهر من 2021، ليصل بالمعدل الإجمالي إلى 772.9 مليون دينار .

