الأربعاء 25-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

توقيف شخصين 15 يوما عن جرم سرقة محول كهرباء مستشفى الأميرة بسمة باربد

الحكومة تصدر قرارات تخفيفية جديدة بشأن كورونا

حالة البلاد 2021 يوصي بالمحافظة على جاذبية الدينار الاردني

الحكومة: اطلاق رؤية اقتصادية جديدة خلال الفترة المقبلة

السفير القطري بالأردن: العلاقات بين قطر والأردن لا يمكن حصرها في أسطر

مؤشر أسعار السندات الحكومية الروسية يتعافي من خسائر العقوبات

خادم الحرمين وولي عهده يهنئان الملك والاردنيين بعيد الاستقلال

أسعار الذهب محلياً اليوم الاربعاء

تعرّف على أكثر السلع التي استوردها الأردن خلال أول 4 أشهر من 2022

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

الأربعاء، 25-05-2022 12:51 م

تعرّف على أكثر السلع التي استوردها الأردن خلال أول 4 أشهر من 2022

main_image5ddb9f8a96f80


الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي -

 

كشفت البيانات الرسمية أن مستوردات المملكة من "وسائل النقل وقطعها، والمشتقات النفطية، وخيوط نسيجية، والنفط الخام، ومعدات الآلات، والمنتجات الدوائية، والفواكة والخضار" استحوذت على مستوردات الأردن لتصل إلى 33.4% من إجمالي المستوردات خلال اول اربعة أشهر من العام الحالي، مقارنة مع ما  نسبته 35.0% خلال ذات الفترة من 2021. 

وبينت الارقام، التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" أنه استحوذت كل من اسواق  (الصين والسعودية والامارات والولايات المتحدة الامريكية والمانيا ومصر وتركيا) على 54.3% من إجمالي المستوردات، مقابل 52.7% من ذات الفترة من 2021.

اضافة اعلان

 

وعليه فقد شهد الميزان التجاري ارتفاعاً في العجز وصل إلى 46.1% أي ما يقدر بـ 243.9 مليون دينار، مقارنة مع ذات الشهر من 2021، ليصل بالمعدل الإجمالي إلى  772.9 مليون دينار . 

إقرأ ايضا
5202219143514231939577

حالة البلاد 2021 يوصي بالمحافظة على جاذبية الدينار الاردني

628df4e74c59b7756555df46

مؤشر أسعار السندات الحكومية الروسية يتعافي من خسائر العقوبات

1 - Copy

أسعار الذهب محلياً اليوم الاربعاء

55-37

انخفاض أسعار الذهب عالميا

628dd7d44c59b73374103d90

الروبل الروسي يصعد أمام اليورو إلى أعلى سعر منذ 7 سنوات

57094550-e8db-4f2c-8c95-14bf10c9315b

اليونان تعتزم تسليم شحنة نفط إيرانية مصادرة لأمريكا

أخبار متعلقة
0L5A1485 - Copy

حالة البلاد يوصي بتعزيز شفافية الانفاق العام

3202214115524736762282

قطاع الألبسة والأحذية يسجل أداء جيداً وشمولياً في رمضان

2610_large

صندوق النقد يتوقع نموا أقوى للاقتصاد الأردني في 2022

منظمة_أوبك_المصدرة_للنفط

سعر سلة خامات أوبك يتراجع إلى 101.93 دولار للبرميل

ble-1140x694

البنك الدولي يبحث تقديم 480 مليون دولار للأردن

5fbe3cdd7f8f4

السفير الهولندي في عمّان : الاردن شريك رئيسي